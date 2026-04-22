Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

​Buffon pensava que era mais fácil ver 1.000 aliens do que a Itália falhar 3 Mundiais. Agora, revela o que falhou

22 abr, 2026 - 11:25 • Hugo Tavares da Silva

Mítico guarda-redes que pendurou as luvas com 45 anos traçou um diagnóstico com três pilares.

A+ / A-

O legado é assombroso. Gianluigi Buffon, que pendurou as luvas com 45 anos, esteve em cinco Campeonatos do Mundo, é o recordista de presenças na seleção masculina (176), venceu 10 títulos nacionais pela Juve (outro recorde) e esteve 974 minutos sem sofrer golos na Serie A em 2015/16 (sim, sim, outro recorde…).

Numa longa entrevista ao “The Guardian”, por ocasião da publicação do seu livro “Saved”, o mítico guarda-redes italiano falou abertamente sobre reforma, longevidade, saúde mental, dos seus tempos de ultra, da culpa que teve na cabeçada de Zidane a Materazzi na final do Mundial 2006 e ainda da debacle do calcio, que vai falhar a presença no terceiro Campeonato do Mundo consecutivo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Buffon demite-se. “Lágrimas e aquela dor no coração”

Itália

Buffon demite-se. “Lágrimas e aquela dor no coração”

Itália ficou fora do Mundial de futebol pela terce(...)

“Tem sido uma página dolorosa para o futebol italiano e para mim”, confessou, agora desconectado da federação italiana onde era uma espécie de chefe de delegação. “Se me dissessem há anos que isto ia acontecer, eu teria dito que era muito mais fácil ver 1.000 aliens à minha volta do que a Itália não se qualificar para três torneios consecutivos. Mas é a realidade.”

Gigi revelou que vê o Parma como a sua mãe, a Juventus o pai, que não abandonou quando este caiu para a Serie B pelo escândalo Calciopoli, e o PSG como o amigo amalucado com quem vai de férias. Perguntaram-lhe pela seleção. “É o avô. Há uma noção de legado precisa de ser protegido com delicadeza. O avô tem de ser apoiado.”

O histórico futebolista, hoje com 48 anos, diz que é necessário reconhecer-se primeiro que há um problema. “Temos de mudar”, avisa. Se houver uma análise positiva, haverá potencial para dar a volta ao guião. E chegamos finalmente ao diagnóstico.

O adeus de um histórico. Buffon pendura as luvas aos 45 anos

O adeus de um histórico. Buffon pendura as luvas aos 45 anos

Guarda-redes passou por três clubes (Parma, Juvent(...)

Buffon aponta três razões. “Globalização, que permitiu que todas as equipas serem muito competitivas, o nível médio subiu muito. Segundo, quando estávamos habituados a ganhar, éramos mais fortes taticamente. Em terceiro lugar, temos jogadores fantásticos mas falta-nos o verdadeiro talento criativo, como Baggio, Del Piero ou Totti, que nos ajudavam a vencer.”

Gianluigi Buffon Masocco nasceu em Carrara, em janeiro de 1978. “Superman” entre os postes, é uma das grandes lendas das balizas, e agora até tem um filho avançado, que joga no Pontedera, emprestado pelo Pisa – Louis Thomas Buffon tem 18 anos e joga pelas seleções jovens da República Checa. Aos quase 30 troféus, Buffon juntou um sem fim de defesas memoráveis ao longo de mais de 1100 jogos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)