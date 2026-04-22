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Futebol Internacional
Buffon pensava que era mais fácil ver 1.000 aliens do que a Itália falhar 3 Mundiais. E revela o que falta
22 abr, 2026 - 11:25 • Hugo Tavares da Silva
Mítico guarda-redes que pendurou as luvas com 45 anos traçou um diagnóstico com três pilares.
O legado é assombroso. Gianluigi Buffon, que pendurou as luvas com 45 anos, esteve em cinco Campeonatos do Mundo, é o recordista de presenças na seleção masculina (176), venceu 10 títulos nacionais pela Juve (outro recorde) e esteve 974 minutos sem sofrer golos na Serie A em 2015/16 (sim, sim, outro recorde…).
Numa entrevista ao “The Guardian”, por ocasião da publicação do seu livro “Saved”, o mítico guarda-redes italiano falou abertamente sobre reforma, longevidade, saúde mental, dos seus tempos de ultra, da culpa que teve na cabeçada de Zidane a Materazzi na final do Mundial 2006 e ainda da debacle do calcio, que vai falhar a presença no terceiro Campeonato do Mundo consecutivo.
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“Tem sido uma página dolorosa para o futebol italiano e para mim”, confessou, agora desconectado da federação italiana onde era uma espécie de chefe de delegação. “Se me dissessem há anos que isto ia acontecer, eu teria dito que era muito mais fácil ver 1.000 aliens à minha volta do que a Itália não se qualificar para três torneios consecutivos. Mas é a realidade.”
Gigi revelou que vê o Parma como a sua mãe, a Juventus o pai, que não abandonou quando este caiu para a Serie B pelo escândalo Calciopoli, e o PSG como o amigo amalucado com quem vai de férias. Perguntaram-lhe pela seleção. “É o avô. Há uma noção de legado precisa de ser protegido com delicadeza. O avô tem de ser apoiado.”
O histórico futebolista, hoje com 48 anos, diz que é necessário reconhecer-se primeiro que há um problema. “Temos de mudar”, avisa. Se houver uma análise positiva, haverá potencial para dar a volta ao guião. E chegamos finalmente ao diagnóstico.
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Buffon aponta três razões. “Globalização, que permitiu que todas as equipas serem muito competitivas, o nível médio subiu muito. Segundo, quando estávamos habituados a ganhar, éramos mais fortes taticamente. Em terceiro lugar, temos jogadores fantásticos mas falta-nos o verdadeiro talento criativo, como Baggio, Del Piero ou Totti, que nos ajudavam a vencer.”
Gianluigi Buffon Masocco nasceu em Carrara, em janeiro de 1978. “Superman” entre os postes, é uma das grandes lendas das balizas, e agora até tem um filho avançado, que joga no Pontedera, emprestado pelo Pisa – Louis Thomas Buffon tem 18 anos e joga pelas seleções jovens da República Checa. Aos quase 30 troféus, Buffon juntou um sem fim de defesas memoráveis ao longo de mais de 1100 jogos.
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