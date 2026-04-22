​Buffon pensava que era mais fácil ver 1.000 aliens do que a Itália falhar 3 Mundiais. E revela o que falta

O legado é assombroso. Gianluigi Buffon, que pendurou as luvas com 45 anos, esteve em cinco Campeonatos do Mundo, é o recordista de presenças na seleção masculina (176), venceu 10 títulos nacionais pela Juve (outro recorde) e esteve 974 minutos sem sofrer golos na Serie A em 2015/16 (sim, sim, outro recorde…). Numa entrevista ao “The Guardian”, por ocasião da publicação do seu livro “Saved”, o mítico guarda-redes italiano falou abertamente sobre reforma, longevidade, saúde mental, dos seus tempos de ultra, da culpa que teve na cabeçada de Zidane a Materazzi na final do Mundial 2006 e ainda da debacle do calcio, que vai falhar a presença no terceiro Campeonato do Mundo consecutivo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Tem sido uma página dolorosa para o futebol italiano e para mim”, confessou, agora desconectado da federação italiana onde era uma espécie de chefe de delegação. “Se me dissessem há anos que isto ia acontecer, eu teria dito que era muito mais fácil ver 1.000 aliens à minha volta do que a Itália não se qualificar para três torneios consecutivos. Mas é a realidade.” Gigi revelou que vê o Parma como a sua mãe, a Juventus o pai, que não abandonou quando este caiu para a Serie B pelo escândalo Calciopoli, e o PSG como o amigo amalucado com quem vai de férias. Perguntaram-lhe pela seleção. “É o avô. Há uma noção de legado precisa de ser protegido com delicadeza. O avô tem de ser apoiado.” O histórico futebolista, hoje com 48 anos, diz que é necessário reconhecer-se primeiro que há um problema. “Temos de mudar”, avisa. Se houver uma análise positiva, haverá potencial para dar a volta ao guião. E chegamos finalmente ao diagnóstico.