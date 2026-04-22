Enviado de Trump sugere trocar o Irão pela Itália no Mundial 2026

Um enviado do Presidente Donald Trump sugere à FIFA que troque o Irão pela Itália como país participante do Mundial 2026.

Paolo Zampolli argumenta que a Itália tem quatro títulos mundiais.

“Confirmo que sugeri a Trump e a [Gianni] Infantino [presidente da FIFA] que a Itália substitua o Irão no Mundial de futebol. Sou italiano e seria um sonho ver a Itália no Mundial”, disse Zampaoli ao FT.

A administração Trump está, segundo o Finantial Times, a tentar “reconciliar-se” com o governo de Giorgia Meloni.

No entanto, esta quarta-feira, o Irão reafirma que está preparado e disponível para a participar no Mundial.

O Mundial de futebol vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.