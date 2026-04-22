Filha de Maradona denuncia em tribunal "manipulação total e horrível" por parte da equipa médica

Uma das filhas de Diego Maradona denunciou, na terça-feira e durante o julgamento sobre as circunstâncias da morte do pai, a "manipulação total e horrível" por parte da equipa médica, que acompanhou o malogrado futebolista argentino nas últimas semanas de vida.

"A manipulação foi absoluta e horrível. Sinto-me uma idiota. Confiei nestas três pessoas e tudo o que fizeram foi manipular-nos e deixar o meu filho sem avô”, declarou em tribunal Gianinna, de 36 anos, dirigindo-se especificamente a três dos arguidos, que estão a ser julgados em San Isidro, perto de Buenos Aires.

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Sete profissionais de saúde (um médico, um psiquiatra, um psicólogo e enfermeiros) estão a ser julgados pela sua possível responsabilidade na morte de Maradona, em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, de crise cardiorrespiratória associada a edema pulmonar, quando estava em convalescença após neurocirurgia sem complicações a um hematoma na cabeça.