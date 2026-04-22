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Gnabry falha Mundial

22 abr, 2026 - 18:40

Extremo alemão tem uma lesão no adutor.

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O alemão Serge Gnabry vai falhar o Mundial 2026 devido a lesão.

Foi o próprio jogador do Bayern Munique que o confirmou em mensagem deixada no Instagram.

“Os últimos dias têm sido difíceis de assimilar, numa temporada que ainda reserva muito em jogo pelo Bayern, depois de garantir mais um título da Bundesliga no fim de semana. Quanto ao sonho do Mundial pela Alemanha, infelizmente acabou para mim. Como o resto do país, estarei a apoiar a partir de casa. Agora é hora de concentrar-me na recuperação e voltar para a pré-época”, escreveu o atleta.

Gnabry, de 30 anos, fez uma rutura no músculo adutor da coxa direita.

Soma, em 2025/26, 37 jogos, fez dez golos e 11 assistências.

O Mundial de Futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho.

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