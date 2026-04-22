Jorge Mendes ofereceu Mourinho ao Real Madrid? Jornal diz que sim

O jornal “As”, pela pena do seu diretor José Félix Diaz, garante que o empresário Jorge Mendes ofereceu José Mourinho ao Real Madrid.

Numa altura em que a continuidade de Arbeloa parece quase impossível, o jornalista espanhol confirma que há vários nomes em cima da mesa do presidente Florentino Pérez.

Acrescenta, no entanto, que o técnico luso tem “admiração” pelos merengues e tem uma “boa relação” com Pérez.

Assim, Jorge Mendes “ofereceu a possibilidade ao Real Madrid para que Mourinho possa voltar a vier uma nova etapa à frente do Real Madrid”, escreve o diretor do "As".

A mesma fonte acrescenta que o emblema de Madrid já foi mesmo informado do valor da cláusula de rescisão de Mourinho.

De recordar que José Mourinho já disse várias vezes que gostaria de continuar no Benfica. Águias e treinador têm uma cláusula de três milhões que permite não cumprir o ano de contrato que falta.

“Jorge Mendes é o meu agente, mas eu sou o dono da minha decisão e gostava de continuar", disse Mourinho, a 7 de abril.

Outros nomes já falados para ocupar o lugar são: Pochettino, Nagelsmann, Allegri, Klopp e Deschamps.