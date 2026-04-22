Luís Castro ganha fôlego com vitória na Taça do Brasil

O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, ganhou vantagem na quinta eliminatória da Taça do Brasil, ao receber e bater o Confiança, por 2-0, na primeira mão, na madrugada desta quarta-feira.

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A missão da equipa de Porto Alegre ficou facilitada aos 38 minutos, quando Ícaro recebeu ordem de expulsão. Os golos do Grêmio foram apontados aos 56 minutos, por Carlos Vinícius, e aos 71, por Francis Amuzu.

O Grêmio ganha, assim, vantagem para a segunda mão, que será disputada a 14 de maio, no terreno do Confiança, da terceira divisão. Luís Castro ganha fôlego com este triunfo, depois da contestação devido aos últimos resultados, em especial após a derrota com o Botafogo.

Destaque, também, para a vitória do Vasco da Gama no reduto do Paysandu, por 2-0. O português Nuno Moreira entrou em campo ao minuto 70, quando o jogo já tinha sido resolvido pelo bis de Claudio Spinelli.

O segundo jogo está marcado para o dia 13 de maio, no Rio de Janeiro.