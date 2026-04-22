Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Luís Castro ganha fôlego com vitória na Taça do Brasil

22 abr, 2026 - 09:39 • Inês Braga Sampaio

Grêmio ganha vantagem no duelo da quinta eliminatória, diante do Confiança. Vasco da Gama, de Nuno Moreira, também vence.

A+ / A-

O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, ganhou vantagem na quinta eliminatória da Taça do Brasil, ao receber e bater o Confiança, por 2-0, na primeira mão, na madrugada desta quarta-feira.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A missão da equipa de Porto Alegre ficou facilitada aos 38 minutos, quando Ícaro recebeu ordem de expulsão. Os golos do Grêmio foram apontados aos 56 minutos, por Carlos Vinícius, e aos 71, por Francis Amuzu.

O Grêmio ganha, assim, vantagem para a segunda mão, que será disputada a 14 de maio, no terreno do Confiança, da terceira divisão. Luís Castro ganha fôlego com este triunfo, depois da contestação devido aos últimos resultados, em especial após a derrota com o Botafogo.

Destaque, também, para a vitória do Vasco da Gama no reduto do Paysandu, por 2-0. O português Nuno Moreira entrou em campo ao minuto 70, quando o jogo já tinha sido resolvido pelo bis de Claudio Spinelli.

O segundo jogo está marcado para o dia 13 de maio, no Rio de Janeiro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 21 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)