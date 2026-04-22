Inglaterra

Oficial. Chelsea demite treinador Rosenior

22 abr, 2026 - 17:30

Calum McFarlane vai assumir o cargo até final da temporada.

Liam Roseniorjá não é o treinador do Chelsea.

O clube inglês acaba de oficializar a saída do técnico britânico, de 41 anos, ao fim de 107 dias (e 23 jogos).

O Chelsea está em crise de resultados. Vem de uma série de cinco derrotas consecutivas na liga inglesa, sem marcar qualquer golo, e está agora em sétimo lugar na Premier League.

Rosenior, que chegou do Estrasburgo (clube do grupo do Chelsea), tinha contrato com os "blues" até 2032.

Calum McFarlane volta a assumir como treinador interino, cargo que já tinha ocupado antes da chegada de Rosenior.

A primeira partida vai ser contra o Leeds para a meia-final da Taça de Inglaterra, no próximo domingo.

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)