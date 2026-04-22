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Futebol Feminino

Ohio vai receber 18ª equipa da Liga feminina dos EUA

22 abr, 2026 - 08:25 • Inês Braga Sampaio

O novo clube, que arrancará em 2028 e cujos nome, cores e escudo serão escolhidos com ajuda dos adeptos, terá sede em Columbus. Tem os mesmos donos do Columbus Crew.

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A Liga feminina dos Estados Unidos (NWSL) anunciou, na terça-feira, a criação de uma equipa de expansão em Columbus, Ohio.

O 18º clube da NWSL, que arrancará atividade em 2028, será detido pelo Haslam Sports Group (que também tem na carteira os Cleveland Browns, de futebol americano masculino, o Columbus Crew, de futebol masculino, e os Milwaukee Bucks, de basquetebol masculino), pela companhia de seguros Nationwide, com sede em Columbus, e pelos médicos Christine e Pete Edwards, que também são acionistas minoritários do Columbus Crew.

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"À medida que a NWSL continua o seu rápido crescimento, expandir para Columbus é um próximo passo natural. É uma cidade com uma rica tradição futebolística, um percurso comprovado de apoio ao mais alto nível e um grupo proprietário que está a fazer investimentos significativos e duradouros no desporto feminino", diz Jessica Berman, comissária da NWSL, em declarações reproduzidas no comunicado da liga.

Berman dá conta do "entusiasmo para levar a liga mais competitiva do mundo de futebol feminino para Columbus e ver a comunidade abraçar o desporto de uma nova forma".

O Columbus, cujos nome, cores e escudo serão decididos com ajuda da população de Ohio, vai competir no ScottsMiracle-Gro Field, o mesmo estádio do Columbus Crew, que foi inaugurado em julho de 2021.

Também já está planeada a construção de um novo centro de treinos de alto nível em Columbus, que abrirá a tempo da estreia da equipa na NWSL.

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