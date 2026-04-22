  • Bola Branca 18h14
  • 22 abr, 2026
Rebrov deixa seleção da Ucrânia

22 abr, 2026 - 20:26

Não presença no Mundial 2026 foi decisiva para a decisão.

O treinador Sergiy Rebrov foi despedido do comando técnico da seleção ucraniana após não ter conseguido qualificar a equipa para o Mundial2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, anunciou a Federação Ucraniana de Futebol.

“Agradecemos a Sergiy Stanislavovych Rebrov pelo seu trabalho e pela sua contribuição para a formação de jovens futebolistas. Hoje, precisamos de seguir em frente e tomar novas decisões que constituirão a base da futura seleção nacional”, afirmou o presidente da UAF, Andriy Shevchenko, em comunicado.

Rebrov, que agradeceu à UAF a confiança que lhe foi depositada até ao momento, continuará ligado à seleção nacional, desta vez como vice-presidente e membro do seu comité executivo.

O percurso da Ucrânia rumo ao Mundial2026 terminou com a derrota na meia-final dos play-offs europeus frente à Suécia, por 3-1.

O antigo avançado, de 51 anos, comandava a seleção ucraniana desde 2023, após ter passado por clubes como Al Ain, Ferencváros, Al Ahli e Dínamo Kiev, emblema no qual se notabilizou como jogador.

