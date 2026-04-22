Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Tavernier jogou 11 anos no Rangers e agora diz adeus, lembrando "momentos verdadeiramente incríveis"

22 abr, 2026 - 17:05 • Lusa

Na carreira, o defesa, formado no Leeds e no Newcastle, estreou-se nos seniores pelos magpies, em 2009/10, tendo vestido as cores de vários clubes em Inglaterra, antes de se mudar para o Rangers, em 2015/16.

A+ / A-

O futebolista inglês James Tavernier, de 34 anos, informou esta quarta-feira que esta será a última época pelo Rangers, clube do qual é capitão e que deixa ao fim de 11 temporadas.

"Tomei a decisão de que esta será a minha última época no clube. Esta não foi uma decisão fácil. Este clube tem sido uma parte enorme da minha vida e da minha família nos últimos 11 anos. Deu-me muito, tanto dentro como fora de campo, e desde que cheguei, tentei sempre dar tudo de mim para o representar da melhor forma possível", referiu o jogador.

Num comunicado publicado na página oficial do Rangers, Tavernier falou ainda do orgulho em ter capitaneado a equipa de futebol a partir de 2018 e nos momentos incríveis que viveu, sobretudo na conquista da Taça da Escócia e de um campeonato.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Neymar e ex-dirigentes do Barcelona absolvidos dos crimes de fraude e corrupção

Futebol Internacional

Neymar e ex-dirigentes do Barcelona absolvidos dos crimes de fraude e corrupção

Segundo a decisão do Supremo, que confirma o acórd(...)

"Partilhámos os altos e baixos juntos e alguns momentos verdadeiramente incríveis ao longo do caminho", acrescentou o lateral-direito, acrescentando que a época ainda não terminou e que o campeonato continua a ser um objetivo.

Tavernier prometeu continuar a dar tudo até ao último instante, com a equipa, que conta com o avançado Youssef Chermiti, focada na luta pelo título e quando segue em segundo lugar na fase de apuramento de campeão, a um ponto do Hearts, e com mais dois do que o rival Celtic.

"Ainda não acabou. Ainda temos uma época para terminar e estamos totalmente focados em lutar pelo título da Liga. Continuarei a dar tudo de mim, como sempre fiz, até ao último dia", sublinhou Tavernier.

Na carreira, o defesa, formado no Leeds e no Newcastle, estreou-se nos seniores pelos magpies, em 2009/10, tendo vestido as cores de vários clubes em Inglaterra, antes de se mudar para o Rangers, em 2015/16.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 22 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)