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Futebol Internacional
Tavernier jogou 11 anos no Rangers e agora diz adeus, lembrando "momentos verdadeiramente incríveis"
22 abr, 2026 - 17:05 • Lusa
Na carreira, o defesa, formado no Leeds e no Newcastle, estreou-se nos seniores pelos magpies, em 2009/10, tendo vestido as cores de vários clubes em Inglaterra, antes de se mudar para o Rangers, em 2015/16.
O futebolista inglês James Tavernier, de 34 anos, informou esta quarta-feira que esta será a última época pelo Rangers, clube do qual é capitão e que deixa ao fim de 11 temporadas.
"Tomei a decisão de que esta será a minha última época no clube. Esta não foi uma decisão fácil. Este clube tem sido uma parte enorme da minha vida e da minha família nos últimos 11 anos. Deu-me muito, tanto dentro como fora de campo, e desde que cheguei, tentei sempre dar tudo de mim para o representar da melhor forma possível", referiu o jogador.
Num comunicado publicado na página oficial do Rangers, Tavernier falou ainda do orgulho em ter capitaneado a equipa de futebol a partir de 2018 e nos momentos incríveis que viveu, sobretudo na conquista da Taça da Escócia e de um campeonato.
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"Partilhámos os altos e baixos juntos e alguns momentos verdadeiramente incríveis ao longo do caminho", acrescentou o lateral-direito, acrescentando que a época ainda não terminou e que o campeonato continua a ser um objetivo.
Tavernier prometeu continuar a dar tudo até ao último instante, com a equipa, que conta com o avançado Youssef Chermiti, focada na luta pelo título e quando segue em segundo lugar na fase de apuramento de campeão, a um ponto do Hearts, e com mais dois do que o rival Celtic.
"Ainda não acabou. Ainda temos uma época para terminar e estamos totalmente focados em lutar pelo título da Liga. Continuarei a dar tudo de mim, como sempre fiz, até ao último dia", sublinhou Tavernier.
Na carreira, o defesa, formado no Leeds e no Newcastle, estreou-se nos seniores pelos magpies, em 2009/10, tendo vestido as cores de vários clubes em Inglaterra, antes de se mudar para o Rangers, em 2015/16.
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