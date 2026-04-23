Duas baixas no Real Madrid, Mundial não estará em risco

Éder Militão e Arda Guler, ambos do Real Madrid, sofreram lesões musculares e vão falhar o resto da temporada, embora a presença no Mundial não deva estar em risco, anunciou o clube espanhol.

Os dois jogadores foram diagnosticados com lesões semelhantes. O defesa-central brasileiro no "bíceps femoral da coxa esquerda" e o médio turco no mesmo local, mas na coxa direita, segundo comunicados do Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, o internacional brasileiro e o médio turco vão estar ausentes durante várias semanas e, por isso, não jogarão nas últimas seis jornadas da Liga espanhola, incluindo o 'el clásico' frente ao Barcelona, em 10 de maio.

Não está colocada para já em risco a presença de ambos no Campeonato do Mundo de 2026 (entre 11 de junho e 19 de julho), mas esta é já a terceira lesão muscular na época em curso de Militão, o que pode causar alguma apreensão na seleção brasileira, enquanto Güler sofreu a primeira e prevê-se que recupere dentro de três a quatro semanas.