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Mundial 2026

FIFA quer Irão no Mundial, plano B é Emirados Árabes Unidos

23 abr, 2026 - 20:14

Trump tinha sugerido a Itália no lugar do Irão.

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O plano B da FIFA, caso o Irão não possa participar no Mundial 2026 não é a Itália – como sugeriu Trump – mas os Emirados Árabes Unidos (EAU).

A informação está a ser avançada pelo “El Pais”, já depois de a BBC ter referido que a FIFA não iria seguir o conselho de Trump de escolher os transalpinos.

De recordar que os EAU foram eliminados pelo Iraque, país que depois derrotou a Bolívia e garantiu presença no torneio.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, reafirmou que "o Irão tem de vir [ao Mundial] se quer representar o seu povo".

"Eles querem muito jogar, e devem jogar. O desporto deve ficar fora da política", acrescentou.

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