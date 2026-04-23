FIFA quer Irão no Mundial, plano B é Emirados Árabes Unidos

O plano B da FIFA, caso o Irão não possa participar no Mundial 2026 não é a Itália – como sugeriu Trump – mas os Emirados Árabes Unidos (EAU).

A informação está a ser avançada pelo “El Pais”, já depois de a BBC ter referido que a FIFA não iria seguir o conselho de Trump de escolher os transalpinos.

De recordar que os EAU foram eliminados pelo Iraque, país que depois derrotou a Bolívia e garantiu presença no torneio.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, reafirmou que "o Irão tem de vir [ao Mundial] se quer representar o seu povo".

"Eles querem muito jogar, e devem jogar. O desporto deve ficar fora da política", acrescentou.