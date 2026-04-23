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Flamengo de Leonardo Jardim ganha vantagem mínima na Taça

23 abr, 2026 - 09:14 • Inês Braga Sampaio

Equipa do treinador português derrotou o Vitória, por 2-1, em casa. Segunda mão está marcada para 15 de maio.

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O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, adiantou-se na quinta eliminatória da Taça do Brasil, ao vencer na receção ao Vitória, na primeira mão, por 2-1, na madrugada desta quinta-feira.

Os golos surgiram cedo. Evertton Araújo adiantou o Flamengo aos dez minutos, mas no minuto seguinte Erick restabeleceu a igualdade.

O golo do triunfo da equipa de Leonardo Jardim chegaria no início da segunda parte, ao minuto 52, por intermédio de Pedro.

Apesar de ter vencido, a margem do Flamengo é perigosa, considerando que a equipa do Rio de Janeiro vai jogar fora na segunda mão. O encontro está marcado para a madrugada do dia 15 de maio, na Bahia.

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