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Mundial 2026

Itália recusa repescagem. “Qualificação deve ser conquistada em campo”

23 abr, 2026 - 16:32 • Lusa

A proposta de Trump implicaria que a Itália substituísse o Irão no próximo Mundial de futebol.

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O ministro italiano do Desporto, Andrea Abodi, diz não ser apropriada, nem possível, uma eventual repescagem da "squadra azzurra" para o Mundial'2026, em resposta a uma proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Não é apropriado. A qualificação deve ser conquistada em campo", disse Abodi à margem de uma cerimónia no Palácio do Quirinal, em Roma, referindo-se aos esforços de Paolo Zampolli, enviado da Casa Branca, que sugeriu ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a exclusão do Irão a favor da Itália.

O regulamento da entidade máxima do futebol (FIFA) estipula que, em caso de desistência de uma equipa qualificada, a organização tem liberdade para designar a sua substituta.

A seleção iraniana garantiu diretamente o seu lugar para o Mundial, em março, depois de vencer o seu grupo nas eliminatórias da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

A Itália, campeã do mundo em 1934, 1938, 1982 e 2006 e finalista em 1970 e 1994, vai estar ausente de uma fase final pela quinta vez, a terceira seguida, depois de ter sido eliminada pela Bósnia-Herzegovina no play-off europeu de qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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