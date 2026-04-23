  • Bola Branca 18h15
  • 23 abr, 2026
Espanha

Levante, de Luis Castro, regressa aos triunfos

23 abr, 2026 - 21:30 • Lusa

Equipa continua na luita pela permanência.

O Levante, do técnico português Luís Castro, voltou a vencer na Liga espanhola de futebol, ao receber e bater o Sevilha (2-0), adversário direto na luta pela manutenção, e fica apenas a dois pontos da ‘salvação’.

O duelo da 33.ª jornada era uma final para a equipa de Luís Castro, já que a derrota praticamente condenava o Levante à descida, enquanto a vitória reabria as portas de manutenção.

E, foi isso que aconteceu, com Ivan Romero, avançado que fez toda a formação e iniciou a carreira precisamente no Sevilha, a bisar, aos 38 e 90+4 minutos, batendo nas duas vezes o guarda-redes grego Vlachodimos, antigo guardião do Benfica.

Com este resultado, o Levante mantém no penúltimo posto, mas agora 32 pontos, a dois do primeiro lugar ‘seguro’ da La Liga, o 16.º posto, ocupado pelo histórico Sevilha, mais uma vez a viver uma temporada bem difícil.

Nos forasteiros, Fabio Cardoso, antigo central do FC Porto, não saiu do banco de suplentes.

Esta foi a segunda vitória seguida da formação de Luís Castro e a terceira nos últimos quatro jogos. O Levante, que já teve praticamente destino traçado para o segundo escalão, só perdeu um encontro nos últimos sete.

