"Não estou envolvido e não cometi qualquer crime": Rafael Leão e o escândalo de prostituição em Itália

O futebolista da seleção nacional e AC Milan Rafael Leão negou esta quinta-feira ter qualquer ligação ao escândalo de prostituição que está a assolar o futebol italiano.

“Nestes dias, o meu nome, tal como o de outros jogadores, apareceu em sites, redes sociais e jornais em referência a uma investigação da Procuradoria de Milão”, pode ler-se nas redes sociais do atleta. “Quero esclarecer de forma direta que sou totalmente alheio aos factos objeto da investigação. Não estou envolvido e não cometi qualquer crime.”

A polémica que está a agitar o calcio, destapada pela “Gazzetta dello Sport”, tem no centro da história uma agência de eventos que prestaria serviços lícitos e que, afinal, recrutou mais de 100 mulheres para prostituição. O jornal desportivo italiano revela que há futebolistas, empresários e figuras públicas envolvidos no escândalo. O epicentro da trama é Milão.

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“Convido todos a evitarem associar o meu nome a esta situação de forma arbitrária ou superficial, sem atenção à verdade e sem respeito pela vida privada”, reforçou o jogador do AC Milan e provável presença no próximo Campeonato do Mundo. “Antes de sermos jogadores, somos pessoas com uma família e uma reputação.”

A investigação em curso e o artigo da “Gazzetta dello Sport” revelam que a agência já referida, que organizava jantares e eventos privados, ficaria com metade do pagamento.

As escutas que a Procuradoria de Milão tiveram acesso permitiram ainda descobrir-se o recurso a óxido nitroso, “a droga do riso” ou o “gás do riso”.

Os principais suspeitos já estão em prisão domiciliária.