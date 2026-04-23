Nem Cruijff, nem Kluivert, nem Koeman. Frenkie é o neerlandês com mais jogos pelo Barcelona

A ligação entre o Barcelona e os Países Baixos é longa e tem capítulos de grande sucesso. Na quarta-feira, escreveu-se um novo: Frenkie de Jong tornou-se no neerlandês com mais jogos pelo clube catalão.

Foi na difícil vitória, por 1-0, sobre o Celta de Vigo, no Camp Nou, que o médio, de 28 anos, chegou aos 293 com a camisola "blaugrana". Superou Phillip Cocu, que jogou no Barcelona entre 1998 e 2004.

Para trás, já tinham ficado grandes nomes: Marc Overmars (141), Giovanni van Bronckhorst (154), Johan Cruijff (180), Johan Neeskens (183), Frank de Boer (214), Patrick Kluivert (257), Ronald Koeman (264), entre outros.

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Frenkie de Jong chegou ao Barcelona em 2019/20, a troco de 86 milhões de euros, depois de ter despontado numa das últimas grandes equipas do Ajax, que na época anterior chegara às meias-finais da Liga dos Campeões.

O início, apesar de ter feito sempre mais de 40 jogos (à exceção da época 2023/24, em que se lesionou) não foi fácil: jogava várias vezes fora de posição e juntara-se a um clube em declínio. Aos 23 anos, era o mais novo de um plantel com trintões como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Jordi Alba e Gerard Piqué, que em breve deixariam o clube, para a reforma ou para outras paragens.

Início complicado em Camp Nou

Nas primeiras três temporadas com Frenkie, o Barcelona só ganhou uma Taça do Rei. Deixou de haver dinheiro para contratações sonantes e Messi partiu para Paris. Sucederam-se os treinadores: Quique Setién, Ernesto Valverde, Ronald Koeman, Xavi Hernández e, agora, Hansi Flick.

Os adeptos assobiavam De Jong e a sua saída chegou a ser falada por diversas vezes, no entanto, o médio resistiu sempre às vendas e debandadas. Até que, como referido, chegou Flick e tudo mudou.

Frenkie de Jong recebeu a braçadeira de capitão e foi devolvido ao seu lugar natural, no centro do campo. Com a confiança do treinador, dos companheiros e, finalmente, da estrutura e dos adeptos, liderou o Barcelona à conquista de dois campeonatos (com o terceiro ali bem perto), mais uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.

Falta a Champions. Para um clube da dimensão do Barcelona, o maior sonho é sempre esse. Na temporada passada, os catalães chegaram às meias-finais. Nesta, ficaram pelos "quartos". Frenkie tem mais três anos de contrato, logo, pelo menos mais três épocas para lá chegar.

Por agora, Frenkie de Jong pode orgulhar-se de ser o neerlandês com mais jogos de sempre pelo Barça. E as outras estatísticas também lhe sacarão um sorriso: 20 golos e 29 assistências em 293 partidas.