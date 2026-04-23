Mundial 2026
Queiroz no Gana. “Este é o maior desafio da minha carreira”
23 abr, 2026 - 17:28
Técnico assume comando técnico do Gana a poucos meses do Mundial e aproveita conferência de imprensa para citar Nelson Mandela.
O treinador Carlos Queiroz foi oficialmente apresentado como novo selecionador do Gana.
O experiente técnico não escondeu a emoção: "É um privilégio para mim estar aqui hoje. Desde que cheguei que senti a alma dos Black Stars. Esta alma é grande. A expetativa é grande".
Queiroz não tem dúvidas: “Este é o maior desafio da minha carreira; e estou preparado para isso. Trago 40 anos de experiência para cada decisão que vai ser tomada".
No final da conferência de imprensa, o português citou Nelson Mandela.
"Um grande senhor ensinou-me muitas coisas, muitas delas para a vida, e uma delas tenho sempre presente no futebol: não existe falhanço. O que existe é oportunidade para ser melhor. Mandela disse-me um dia: Carlos, nunca perdemos; ou ganhamos ou aprendemos. Por isso, não tenho medo de nada. Se trabalharmos e acreditarmos, vamos estar preparados."
O português prepara-se para o quinto Campeonato do Mundo, depois das participações com Portugal (2010) e Irão (2014, 2018 e 2022).
O técnico soma 260 jogos pelas várias seleções AA e conseguiu 141 vitórias.
