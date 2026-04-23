Ouvir
  Bola Branca
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Queiroz no Gana. “Este é o maior desafio da minha carreira”

23 abr, 2026 - 17:28

Técnico assume comando técnico do Gana a poucos meses do Mundial e aproveita conferência de imprensa para citar Nelson Mandela.

A+ / A-

O treinador Carlos Queiroz foi oficialmente apresentado como novo selecionador do Gana.

O experiente técnico não escondeu a emoção: "É um privilégio para mim estar aqui hoje. Desde que cheguei que senti a alma dos Black Stars. Esta alma é grande. A expetativa é grande".

Queiroz não tem dúvidas: “Este é o maior desafio da minha carreira; e estou preparado para isso. Trago 40 anos de experiência para cada decisão que vai ser tomada".

No final da conferência de imprensa, o português citou Nelson Mandela.

"Um grande senhor ensinou-me muitas coisas, muitas delas para a vida, e uma delas tenho sempre presente no futebol: não existe falhanço. O que existe é oportunidade para ser melhor. Mandela disse-me um dia: Carlos, nunca perdemos; ou ganhamos ou aprendemos. Por isso, não tenho medo de nada. Se trabalharmos e acreditarmos, vamos estar preparados."

O português prepara-se para o quinto Campeonato do Mundo, depois das participações com Portugal (2010) e Irão (2014, 2018 e 2022).

O técnico soma 260 jogos pelas várias seleções AA e conseguiu 141 vitórias.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

