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Rodri. "Ou paramos ou não chego aos 32”

23 abr, 2026 - 19:45

Internacional espanhol volta a pedir que o futebol abrande o número de partidas por temporada.

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O médio Rodri, do Manchester City, volta a falar no elevado número de jogos por época e fala em desgaste, especialmente a nível mental.

Em entrevista ao programa 'Premier Corner', da DAZN, o internacional espanhol, de 29 anos, conta a sua experiência.

"Quando acabou esse Europeu que ganhámos [2024], tinha um desgaste muito grande de 5/6 anos seguidos a chegar a fases finais de tudo. Mais do que a nível físico, a nível mental não sabia como encarar os anos seguintes devido ao desgaste", confessou.

Rodri acrescenta: "Ou paramos ou não chego aos 32... É preciso saber dosear, porque o corpo tem um limite e todos temos uma data de validade".

Esta temporada, Rodri esteve em 31 partidas e marcou dois golos.

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