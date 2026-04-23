Rodri. "Ou paramos ou não chego aos 32”

O médio Rodri, do Manchester City, volta a falar no elevado número de jogos por época e fala em desgaste, especialmente a nível mental.

Em entrevista ao programa 'Premier Corner', da DAZN, o internacional espanhol, de 29 anos, conta a sua experiência.

"Quando acabou esse Europeu que ganhámos [2024], tinha um desgaste muito grande de 5/6 anos seguidos a chegar a fases finais de tudo. Mais do que a nível físico, a nível mental não sabia como encarar os anos seguintes devido ao desgaste", confessou.

Rodri acrescenta: "Ou paramos ou não chego aos 32... É preciso saber dosear, porque o corpo tem um limite e todos temos uma data de validade".

Esta temporada, Rodri esteve em 31 partidas e marcou dois golos.