Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 23 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

FC Barcelona

Yamal falha resto da época, mas Mundial não está em risco

23 abr, 2026 - 18:10 • Lusa

Extremo espanhol tem uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.

O futebolista do Barcelona Lamine Yamal vai falhar o resto da época devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, mas espera-se que esteja disponível para o Mundial2026, anunciou o clube catalão.

"Os exames realizados confirmaram que o jogador da equipa principal Lamine Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Yamal vai perder o resto da temporada, mas está previsto que esteja disponível para disputar o Mundial", lê-se no comunicado do Barcelona.

O internacional português João Cancelo, que também saiu queixoso devido a um incómodo na primeira parte do confronto diante do Celta de Vigo, na quarta-feira, já treinou normalmente com os seus companheiros.

O jovem extremo espanhol Yamal junta-se a Raphinha, Andreas Christensen e Marc Bernal, que também estão afastados por lesão, e deixa o Barcelona, líder da Liga espanhola com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mais desfalcado a seis jornadas do fim.

Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

