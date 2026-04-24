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Estevão com Mundial em risco

24 abr, 2026 - 19:49 • Lusa

Extremo do Chelsea lesionou-se contra o Manchester United.

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O futebolista brasileiro do Chelsea Estevão vai perder o resto da temporada devido a lesão na perna e tem o Mundial2026 em risco, anunciou o treinador interino dos ‘blues’, Callum McFarlane, em conferência de imprensa.

“Infelizmente, o Estevao não vai jogar mais connosco esta época. Não sabemos ao certo quanto tempo vai ficar de fora. É realmente uma pena para ele, especialmente para alguém tão jovem e talentoso como ele, mas estamos aqui para o apoiar e estar ao seu lado”, disse o técnico inglês, que assumiu o cargo após a demissão de Liam Rosenior, na antevisão ao jogo da meia-final da Taça de Inglaterra, diante do Leeds.

Estevão lesionou-se nos primeiros minutos na derrota frente ao Manchester United, no sábado, ao fazer um sprint, pedindo logo para ser substituído e saindo com visíveis gestos de dor.

Estevão, que marcou oito golos nos 36 jogos que disputou esta época pelo Chelsea, ficou de fora da última convocatória da seleção brasileira devido a problemas físicos, mas tem sido presença habitual nas listas de Carlo Ancelotti.

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