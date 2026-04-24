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Mundial 2026

Final do Mundial com bilhetes para atrás de uma baliza a 2M €

24 abr, 2026 - 17:33 • Lusa

Ainda há quatro lugares vagos para a final a 19 de julho.

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A FIFA colocou à venda quatro bilhetes para a final do Mundial2026 de futebol por 2,3 milhões de dólares (cerca de dois milhões de euros) cada, na sua plataforma de revenda.

Os quatro bilhetes são para uma bancada que fica atrás de uma baliza.

Os quatro lugares no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jérsia, para a final do Campeonato do Mundo, marcada para o em 19 de julho, localizam-se no piso inferior (no bloco 124, fila 45, lugares 33-36).

Os bilhetes mais baratos para a final na plataforma da FIFA estão a ser vendidos a 10 mil dólares (cerca de 8.500 euros).

Apesar de a FIFA não controlar o preço da revenda dos bilhetes, recebe 15% do valor de cada compra e a mesma percentagem do valor conseguido pelo vendedor.

A 23ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e vai contar pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

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