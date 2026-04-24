Georgios Donis é novo selecionador da Arábia Saudita
24 abr, 2026 - 09:55 • Lusa
O grego Georgios Donis, de 56 anos, é o novo selecionador da Arábia Saudita, sucedendo ao francês Hervé Renard, e vai comandar a equipa no Mundial2026 de futebol, anunciou esta sexta-feira a federação local.
Donis, que assinou contrato até julho de 2027, comandava o Al Khaleej, clube que agora abandona, e já liderou outros emblemas sauditas, como o Al Wehda, Al Fateh e o Al Hilal.
O antigo médio, que tem nacionalidade grega, apesar de ter nascido em Frankfurt, na Alemanha, conta ainda no currículo com passagens pelo Panathinaikos, AEK Atenas e PAOK Salónica, todos emblemas helénicos, e também pelo APOEL Nicósia, contabilizado duas Taças da Grécia e três campeonatos cipriotas.
Entrevista Bola Branca
Lista Suja do Racismo no Desporto vai a votos no Brasil: "As pessoas estão muito preocupadas, é uma covardia"
Proposta de lei foi aprovada na Câmara dos Deputad(...)
O grego foi o escolhido para render Hervé Renard, que com surpresa foi despedido do cargo a dois meses do Campeonato do Mundo, já que o francês aparece na história como o selecionador saudita com melhores resultados.
Renard qualificou duas vezes a Arábia Saudita para fases finais de Mundiais e foi o único que conseguiu levar a equipa para a fase a eliminar, em 2022, no Qatar.
Nesse Campeonato do Mundo, a Arábia Saudita destacou-se com a vitória frente à Argentina, que acabaria por se sagrar campeã, por 2-1, na fase de grupos.
No passado, a seleção saudita foi comandada por dois portugueses, primeiro por Nelo Vingada (1996 a 1997) e depois por José Peseiro (2009 a 2011).
No Mundial2026, a Arábia Saudita, qualificada pela sétima vez, terceiro seguida, vai disputar o Grupo H com Espanha, Uruguai e Cabo Verde, estreante.
A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, e pela primeira vez por 48 seleções.
