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Golo nos descontos atrasa Real Madrid

24 abr, 2026 - 23:20 • Lusa

Bellerin, ex-Sporting, marcou, aos 90+4.

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O Real Madrid ficou mais longe do título de campeão espanhol, ao empatar 1-1 na visita ao Betis, sofrendo o golo da igualdade em tempo de compensação, na abertura da 32.ª jornada.

Em Sevilha, o brasileiro Vinicius Júnior adiantou os "merengues", aos 17 minutos, mas Héctor Bellerín, ex-defesa direito do Sporting, igualou aos 90+4, e evitou o segundo triunfo seguido do adversário, que cedeu pontos pela 10.ª vez esta época e não ganhou em três das últimas quatro rondas.

A cinco jornadas do fim, o Real Madrid continua no segundo lugar e soma 74 pontos, contra 82 do campeão FC Barcelona, que integra o português João Cancelo no plantel e pode reforçar a liderança isolada no sábado, caso atinja o nono êxito consecutivo na visita ao Getafe, sexto classificado.

Catalães e madrilenos já estão qualificados para a fase de liga da Liga dos Campeões, cenário destinado aos quatro primeiros da Liga espanhola e do qual permanece distante o Betis, quinto, com 50 pontos, a 12 do Villarreal, terceiro, e a sete do Atlético de Madrid, quarto, ambos com menos um jogo.

Recém-eliminados pelo Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa, os andaluzes permanecem em zona de acesso às competições continentais e empataram pela quinta jornada seguida em casa, onde já não perdem para o campeonato desde dezembro de 2025 e continuam invencíveis ao fim de praticamente cinco anos em receções ao Real Madrid.

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