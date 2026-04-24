Lista Suja do Racismo no Desporto vai a votos no Brasil: "As pessoas estão muito preocupadas, é uma covardia"

Há exatamente um mês, a Câmara dos Deputados do Brasil aprovou a “Lista Suja do Racismo no Desporto”, com 295 votos a favor, 120 contra e uma abstenção. Resumindo, clubes condenados judicialmente por atos racistas praticados por adeptos, dirigentes, treinadores ou atletas transitam para essa lista durante dois anos. Esse prazo até pode ser encurtado caso o clube condenado coloque em marcha ações de combate ao racismo. Essa espécie de lista supera a vergonha, tratará de impedir essas entidades de celebrarem contratos com o Estado, receber patrocínios públicos ou até benefícios fiscais. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui O texto da proposta de lei, que terá de ser aprovada pelo Senado, foi originalmente escrito por Eduardo Bandeira de Mello, agora deputado do Partido Verde e antigo presidente do Flamengo (2013-2018). A “Lista Suja do Racismo no Desporto” conheceu as virtudes de uma caneta depois do debate mundial à volta do caso Vinicius-Prestianni, no Estádio da Luz, no Benfica-Real para a Liga dos Campeões. A Renascença conversou com Bandeira de Mello poucos dias depois de o diploma chegar ao Senado. O político explicou o espírito da lei, avaliou a reação do Benfica no caso do alegado insulto racista de Prestianni contra Vinicius Jr. e garante que o Senado vai aprovar a lei, pois não se trata de uma tema de “esquerda, centro ou direita”.

Qual é a origem desta proposta de lei e o espírito da mesma? Foi por essas continuadas manifestações racistas que a gente tem assistido, não só na Europa como algumas até no Brasil. Infelizmente, está sendo cada vez mais comum a gente ver manifestação racista, manifestação de intolerância em jogos de futebol. Acho que as mais flagrantes e evidentes para todo mundo são as que afetam o Vinícius Júnior, nos jogos do Real Madrid, mas aqui no Brasil a gente tem também, principalmente quando envolve adeptos da Argentina, por exemplo, e às vezes até do sul do Brasil, que se manifestam dessa maneira deplorável. Hmm, hmm. A legislação brasileira, nesse sentido, é muito mais avançada do que a de outros países, considera o racismo um crime. O propósito dessa lei foi criar mais um constrangimento. Então, se determinado clube, federação, organização, sofrer alguma punição por racismo, ficará também impedido de ter acesso a recursos públicos, como financiamento de bancos públicos, como acesso à lei de incentivo ao desporto. É como se fosse uma punição que já existe aqui no Brasil para quem deve dinheiro ao Estado. Então, clubes que não tenham certidão negativa de débito, de débitos fiscais, não podem receber, por exemplo, patrocínio de empresas estatais, não podem receber financiamento de bancos estatais, nem podem receber nenhum tipo de recurso público, sobre que forma for, de organismos ligados ao Estado. É claro que isso é apenas mais uma coisa e serve, inclusive, para chamar a atenção de que essa questão a gente considera grave e nós gostaríamos que esse tipo de coisa acabasse. O ideal seria que a gente não precisasse aplicar a lei para ninguém.

Um dos temas de discórdia na discussão, creio eu, foi o envolvimento dos adeptos, aquilo de poder haver penalização se um adepto cometer algum ato de racismo e depois afetar quinhentos funcionários num clube. Houve esse debate, certo? Mas isso na realidade não existe, essa questão, porque a punição vai para o caso do clube que for punido de alguma maneira. Já existe uma outra instância que vai avaliar que houve conivência do clube com seu adepto. Se for simplesmente uma manifestação isolada de um torcedor, e o clube, inclusive, como ele deveria sempre fazer, o clube se manifesta contrário, ou às vezes até identifica quem é o adepto e expulsa-o do clube, expulsa-o do estádio, não vai acontecer nada com o clube. Certo. Agora, se o clube for considerado culpado em alguma instância, aí sim, ele passa a fazer parte da lista suja do racismo. Alguns deputados, no dia em que o projeto estava sendo votado, colocaram essa questão. Eu, nesse dia, não estava no plenário, estava acompanhando à distância e não pude rebater. Mas, efetivamente, ninguém precisa de ficar preocupado com isso. Não é porque tem uma manifestação racista isolada de um adepto ou até de um grupo de adeptos que você vai punir o clube. Você vai punir o clube se, efetivamente, se envolver diretamente em práticas racistas. Assim acaba por cobrar dos clubes essa responsabilidade social. É verdade. No meu clube, por exemplo, felizmente nunca aconteceu isso. Mas se o Flamengo algum dia tiver algum adepto envolvido nisso, eu vou querer muito que o clube se manifeste e puna esse adepto. Mas, felizmente, o Flamengo tem estado na outra ponta.

E o deputado foi o presidente do clube, certo? É verdade. Queria perguntar-lhe se essa experiência no Flamengo lhe trouxe outra sensibilidade para esta temática, ou não? Na realidade, essa sensibilidade está no sangue da maioria de nós, brasileiros. Não é porque eu fui presidente do Flamengo que eu passei a ter uma preocupação com essa questão, isso já vem da minha condição de cidadão mesmo. Eu trabalhei mais de 30 anos no BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, em que essa questão é levada em consideração também, as questões de racismo ou de trabalho escravo. Quem se envolve nesse tipo de prática, não tem acesso a recursos públicos. Acho que isso é uma condição inerente à minha condição de cidadão. Não é porque eu fui presidente do Flamengo Como é que tem sido a reação da sociedade? Eu acho que a reação aqui no Brasil tem sido sempre, na maioria das vezes, muito positiva. As pessoas estão muito preocupadas com isto. Isso realmente é uma covardia, isso que se faz. Sinceramente, eu não consigo entender como é que você humilha uma pessoa por conta da cor da pele. E, muitas vezes, não é só uma pessoa. Como uma boa parte da população brasileira ter origem africana, muitas vezes é um clube brasileiro como um todo que vai jogar num país em que esse tipo de preocupação não é tão disseminada e acaba com o clube a sofrer esse tipo de covardia. Então, acho que isso a gente tem que proibir. E não é só punir, você tem que educar também. Acho que o papel de vocês, da imprensa, tem sido fundamental no sentido de proibir esse tipo de coisa. Nós tivemos, por exemplo, na última vez que o Vinícius Júnior foi agredido, a atitude do Vincent Kompany, o treinador do Bairro de Munique. Para mim, foi exemplar, foi uma coisa que a gente tem que enaltecer muito. Eu sempre fui fã do Kompany como zagueiro, como treinador está fazendo um belíssimo trabalho como treinador no Bayern de Munique e agora eu sou mais fã dele ainda como pessoa humana, como figura humana. É uma aula de 12 minutos. Exatamente.