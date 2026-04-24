“Não sei de onde surgiu isto. É especulação:" Rubio e a suposta intenção de trocar o Irão pela Itália no Mundial

Os Estados Unidos, um dos países anfitriões do Mundial de futebol que decorre este verão, não estão a tentar excluir o Irão da competição, garantiu na quinta-feira o secretário de Estado, Marco Rubio. Rubio reagiu depois de um responsável norte-americano ter sugerido que a Itália, que não se qualificou, poderia substituir o Irão, país devastado pela guerra. “O problema com o Irão não seriam os seus atletas. Seriam algumas das outras pessoas que eles querem trazer, algumas das quais têm ligações à Guarda Revolucionária Islâmica“, frisou Rubio aos jornalistas. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Não sei de onde surgiu isto. É especulação de que o Irão possa decidir não vir e que a Itália o substituiria“, acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana. Embora a guerra no Médio Oriente lance dúvidas sobre a participação do Irão, um conselheiro de Donald Trump disse ao "Financial Times", na quinta-feira, que sugeriu a Trump e ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, o improvável cenário de substituir o Irão pela Itália no torneio coorganizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.

As autoridades italianas já descartaram a possibilidade de repescagem para os tetracampeões mundiais, que não conseguiram qualificar-se para o seu terceiro Mundial consecutivo depois de terem sido eliminados na final da repescagem europeia pela Bósnia e Herzegovina no final de março. “Se os jogadores iranianos decidirem não vir por conta própria, é porque decidiram não vir“, continuou Rubio. “O que não podem fazer é trazer um bando de terroristas da Guarda Revolucionária Islâmica para o nosso país, fazendo-se passar por jornalistas e preparadores físicos“, sublinhou. O Irão garantiu a qualificação para a competição, embora tenha solicitado a transferência dos jogos da fase de grupos para fora do território norte-americano após o início do conflito na região. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou durante uma visita ao centro de treino da seleção iraniana na Turquia, em março, que todos os jogos vão ser disputados conforme previsto, oferecendo ajuda à equipa na preparação para o torneio.