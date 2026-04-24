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Tribunal afasta Textor do Botafogo

24 abr, 2026 - 17:51 • Lusa

Empresário norte-americano já prometeu recorrer.

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Um tribunal arbitral brasileiro decidiu afastar o empresário norte-americano John Textor da gestão do Botafogo, no contexto de uma disputa financeira envolvendo a empresa Eagle Bidco, anunciou esta sexta-feira o clube carioca.

A decisão surge depois do colapso da Eagle Bidco - que controla também os franceses do Lyon e os belgas do Molenbeek - e que enfrenta várias ações judiciais relacionadas com indemnizações de milhões de euros.

John Textor já garantiu que tomará "todas as medidas necessárias para que esta decisão seja revista".

De acordo com excertos da sentença divulgados pela imprensa brasileira, o empresário adotou condutas que "correm o risco de causar danos irreparáveis aos acionistas e a todos os adeptos do Botafogo". A sua saída definitiva do clube alvinegro será "sujeita a revisão" na próxima quarta-feira.

O clube, que enfrenta dificuldades financeiras, havia solicitado no início da semana a abertura de um processo judicial de reorganização, incluindo a "suspensão temporária dos direitos de voto" da Eagle Bidco enquanto acionista maioritária, acusando o grupo de "obstruir a entrada de novo capital".

John Textor já tinha sido afastado da presidência do Lyon em junho de 2025, sendo substituído pela empresária norte-americana Michele Kang, e perdeu todas as funções operacionais na Eagle Bidco no final de janeiro.

Em abril, a empresa publicou um anúncio no jornal britânico Financial Times a informar a intenção de vender os três clubes que detém.

A equipa principal de futebol do Botafogo é atualmente treinada pelo português Fraclim Carvalho, antigo adjunto de Artur Jorge no clube em 2024, quando levou o Fogão à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores.

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