- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
-
Inglaterra
Vítor Pereira goleia e está perto de garantir permanência
24 abr, 2026 - 23:40 • Lusa
Treinador luso já salvou o Wolverhampton na época passada.
O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, goleou o Sunderland, por 5-0, triunfo que deixa o histórico emblema mais perto da permanência e o português Vítor Pereira quase com lugar reservado entre os treinadores lendas da Liga inglesa.
Depois de salvar o Wolverhampton em 2024/25, e caso confirme a continuidade do Forest, Pereira junta-se a nomes como Sam Allardyce, David Moyes, Sean Dyche (que chegou a comandar o clube esta época) e Harry Redknapp na chamada lista de "especialistas em sobrevivência", que junta treinadores da história da Premier League que alcançaram a manutenção, depois de estarem perto de descer, em duas ou mais temporadas consecutivas.
Além disso, sob o comando do técnico luso, o Nottingham, campeão europeu em 1978/79 e 1979/80, viveu hoje a sua maior goleada para o campeonato desde 1995, quando na altura venceu no campo do Sheffield Wednesday por 7-1.
O Nottingham Forest iniciou a temporada com Nuno Espírito Santo, agora no West Ham, e teve mais dois treinadores, o australiano Ange Postecoglou e Sean Dyche, antes da chegada de Pereira.
Este triunfo deixa para já o Forest oito pontos acima da zona de despromoção, numa série de três vitórias seguidas e oito jogos sem perder em todas as provas de Vitor Pereira, que também está na luta pela Liga Europa (defronta o Aston Villa nas meias-finais).
Na 34.ª jornada, na casa do 11.º classificado da Premier League, o Forest fez uma primeira parte devastadora e chegou ao intervalo a vencer por 4-0, com golos de Hume (na própria baliza aos sete minutos), Chris Woods (31), Morgan Gibbs-White (34) e Igor Jesus (37). Anderson, aos 90+5 fechou a contagem.
A equipa de Pereira segue, assim, no 16.º lugar, com 39 pontos, contra 33 do West Ham, 17.º, e 31 do Tottenham, 18.º.
Nesta ronda, Espírito Santo recebe o Everton e os "spurs" jogam no campo do Wolverhampton, emblema que ficou despromovido na última jornada.
- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
-