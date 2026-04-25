Futebol feminino

Bayern e Barcelona empataram na meia-final da Champions

25 abr, 2026 - 23:17 • Redação com Lusa

O Bayern Munique e o FC Barcelona empataram 1-1 na Alemanha, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões feminina de futebol, deixando tudo em aberto para o encontro da segunda mão, em Espanha.

O FC Barcelona entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos oito minutos, numa jogada conduzida por Esmee Brugts, que avançou pelo corredor central e cruzou rasteiro para Ewa Pajor finalizar no primeiro remate das catalãs, assinando assim o seu oitavo golo na prova.

A segunda parte trouxe um Bayern mais dinâmico e o empate surgiu aos 69 minutos, num rápido contra-ataque conduzido por Pernille Harder, que assistiu Franziska Kett para o seu primeiro golo na competição.

A portuguesa Kika Nazareth entrou aos 73 minutos na equipa catalã.

O jogo ganhou intensidade nos minutos finais, com duas expulsões. Aos 79 minutos, Kett recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo da jogadora do FC Barcelona Salma Paralluelo, e, pouco depois, o treinador das alemãs, Jose Barcala, também foi expulso, ficando impedido de se sentar no banco na segunda mão, agendada para 3 de maio.

A partida contou com 31 mil espetadores, um recorde caseiro do Bayern na Liga dos Campeões feminina, e teve arbitragem da croata Ivana Martincic.

A outra meia‑final será jogada no domingo, com o duelo entre o Arsenal, atual campeão europeu, e o OL Lyonnes, clube mais titulado da competição, com oito troféus.

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Sentimento de "impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

