- Bola Branca 18h15
- 24 abr, 2026
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Itália
Chefe da arbitragem do Calcio suspende mandato
25 abr, 2026 - 23:01 • Carlos Calaveiras
Rocchi está a ser investigado por suspeita de “participação em fraude desportiva”.
Há uma nova polémica a afetar o futebol italiano: Gianluca Rocchi, nomeador dos árbitros das Series A e B italianas, está a ser investigado por suspeita de “participação em fraude desportiva”, mas garante inocência.
O Ministério Público de Milão investiga alegadas pressões sobre o VAR e o AVAR durante as duas últimas épocas.
Rocchi foi notificado e vai ser interrogado no próximo dia 30 de abril.
Depois disto, o responsável anunciou a sua autossuspensão do cargo.
“Esta manhã recebi uma notificação. Tenho a certeza de que sempre agi corretamente e tenho plena confiança na magistratura”, disse à agência ANSA. “Em acordo com a AIA [Associação Italiana de Árbitros] e para o bem do grupo CAN, que deve poder trabalhar com a máxima serenidade, decidi autossuspender-me”.
Gervasoni, chefe do VAR, também se demitiu.
A investigação teve origem numa denúncia apresentada em maio de 2025 pelo ex-árbitro assistente Domenico Rocca.
Este caso já tinha sido arquivado a nível desportivo.
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