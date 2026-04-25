Chefe da arbitragem do Calcio suspende mandato

Há uma nova polémica a afetar o futebol italiano: Gianluca Rocchi, nomeador dos árbitros das Series A e B italianas, está a ser investigado por suspeita de “participação em fraude desportiva”, mas garante inocência.

O Ministério Público de Milão investiga alegadas pressões sobre o VAR e o AVAR durante as duas últimas épocas.

Rocchi foi notificado e vai ser interrogado no próximo dia 30 de abril.

Depois disto, o responsável anunciou a sua autossuspensão do cargo.

“Esta manhã recebi uma notificação. Tenho a certeza de que sempre agi corretamente e tenho plena confiança na magistratura”, disse à agência ANSA. “Em acordo com a AIA [Associação Italiana de Árbitros] e para o bem do grupo CAN, que deve poder trabalhar com a máxima serenidade, decidi autossuspender-me”.

Gervasoni, chefe do VAR, também se demitiu.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada em maio de 2025 pelo ex-árbitro assistente Domenico Rocca.

Este caso já tinha sido arquivado a nível desportivo.