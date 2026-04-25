Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Itália

Chefe da arbitragem do Calcio suspende mandato

25 abr, 2026 - 23:01 • Carlos Calaveiras

Rocchi está a ser investigado por suspeita de “participação em fraude desportiva”.

A+ / A-

Há uma nova polémica a afetar o futebol italiano: Gianluca Rocchi, nomeador dos árbitros das Series A e B italianas, está a ser investigado por suspeita de “participação em fraude desportiva”, mas garante inocência.

O Ministério Público de Milão investiga alegadas pressões sobre o VAR e o AVAR durante as duas últimas épocas.

Rocchi foi notificado e vai ser interrogado no próximo dia 30 de abril.

Depois disto, o responsável anunciou a sua autossuspensão do cargo.

“Esta manhã recebi uma notificação. Tenho a certeza de que sempre agi corretamente e tenho plena confiança na magistratura”, disse à agência ANSA. “Em acordo com a AIA [Associação Italiana de Árbitros] e para o bem do grupo CAN, que deve poder trabalhar com a máxima serenidade, decidi autossuspender-me”.

Gervasoni, chefe do VAR, também se demitiu.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada em maio de 2025 pelo ex-árbitro assistente Domenico Rocca.

Este caso já tinha sido arquivado a nível desportivo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Papa Francisco

Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a r(...)

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há (...)

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

Sentimento de “impunidade é muito negativo". Violação (...)