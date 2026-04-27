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"Estou de coração partido": mais uma ausência no Mundial, joelho direito trai Xavi Simons

27 abr, 2026 - 10:50

Simons, de 23 anos, saiu lesionado com gravidade do duelo de sábado do Tottenham com o Wolverhampton, para a Liga inglesa, e acabou por confirmar que vai mesmo falhar o próximo Campeonato do Mundo, que seria o primeiro da sua carreira.

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O futebolista Xavi Simons, médio do Tottenham e internacional pelos Países Baixos, vai falhar o Mundial2026 de futebol devido a uma lesão no joelho direito, divulgou no domingo o próprio jogador nas redes sociais.

“A minha temporada acabou abruptamente. Estou de coração partido. Nada disto faz sentido. Só queria lutar pela minha equipa. De repente, isso foi-me retirado assim como o Campeonato do Mundo. A hipótese de representar o meu país desapareceu do nada”, lê-se na página oficial do holandês na rede social Instagram.

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Simons, de 23 anos, saiu lesionado com gravidade do duelo de sábado do Tottenham com o Wolverhampton, para a Liga inglesa, e acabou por confirmar que vai mesmo falhar o próximo Campeonato do Mundo, que seria o primeiro da sua carreira.

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Ainda jovem, o médio já leva 34 jogos e seis golos pelos Países Baixos e esteve em todos os encontros de qualificação a equipa de Ronald Koeman, antigo treinador do Benfica.

No Mundial2026, os Países Baixos vão disputar o Grupo F com Japão, Suécia e Tunísia.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que conta com Portugal, vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, e pela primeira vez por 48 seleções.

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