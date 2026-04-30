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FIFA reafirma que Irão vai participar no Mundial 2026

30 abr, 2026 - 20:10

Grupo vai jogar nos Estados Unidos.

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A FIFA confirma que o Irão vai participar no Mundial 2026 e disputar a fase de grupos nos Estados Unidos.

A confirmação foi dada, esta quinta-feira, pelo presidente do organismo.

Gianni Infantino reafirmou a posição durante o congresso da FIFA que está a realizar-se em Vancouver, no Canadá.

"Deixem-me começar por confirmar desde já, para aqueles que talvez queiram dizer ou escrever algo diferente, que o Irão irá, naturalmente, participar no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. E, naturalmente, o Irão jogará nos Estados Unidos da América. A razão para isso é simples: temos de unir. Temos de aproximar as pessoas", afirmou.

De recordar que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a afirmar que não podia garantir as condições de segurança dos iranianos.

Também chegou a ser admitida a hipótese de o grupo do Irão ser transferido para o México e até um assessor do líder norte-americano avançou com a ideia de trocar os persas por Itália.

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