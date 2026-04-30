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Friburgo queixa-se da arbitragem em Braga

30 abr, 2026 - 23:59

O Sp. Braga venceu o Friburgo, por 2-1, em partida da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

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O treinador do Friburgo, Julian Schuster, queixa-se da arbitragem depois da derrota frente ao Sp. Braga na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

A partida

“Era um jogo que esperávamos, frente a um Sp. Braga que é difícil defrontar. Estávamos preparados para isto, com o adversário a pressionar. Marcaram muito cedo, voltámos rápido ao jogo, esse golo acalmou-nos e depois jogámos com mais intensidade. O Sp. Braga também teve boas combinações, acalmámos, e se tivéssemos mais eficácia na segunda parte o resultado podia ter sido outro. O Sp. Braga rematou duas vezes na segunda parte e numa delas marcou. Houve jogos em que o Sp. Braga criou mais oportunidades de golo. O golo [sofrido] veio tarde, temos de melhorar na defesa, mas a avaliação é positiva e ainda temos a segunda-mão, sabemos o que fazer, contando com o apoio dos nossos adeptos. Acredito que vamos dar a volta ao resultado”.

Friburgo reclama penálti na segunda parte

“Na minha opinião, é penálti e cartão vermelho, é muito claro para mim.

Pensamento positivo

“É difícil sofrer nos últimos segundos, mas temos o segundo jogo e a equipa mostrou que pode dar a volta ao resultado, isso é muito positivo. Na segunda parte tivemos boas ocasiões, boa pressão da equipa e vamos preparar-nos para o jogo em nossa casa. Sabemos o que fazer, não é um resultado fechado e temos muita confiança para este jogo”.

Esperança

“É especial jogar as meias-finais, mas temos esperança. As duas equipas têm vontade, como vimos, não é fácil jogar na Alemanha e precisamos de ter uma boa mentalidade. No entanto, temos feito isso nas últimas semanas”.

O Sp. Braga venceu o Friburgo, por 2-1, em partida da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

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