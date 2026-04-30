Premier League

Vítor Pereira e Nuno Espírito Santo nomeados para melhor treinador de abril

30 abr, 2026 - 17:15

São sete os candidatos ao prémio na liga inglesa.

Vítor Pereira, Nottingham Forest, Liga Europa. Foto: Fernando Veludo/EPA
Nuno Espírito Santo Foto: Kevin Hodgson/Reuters
Os portugueses Vítor Pereira (Nottingham Forest) e Nuno Espírito Santo (West Ham) estão nomeados para melhor de treinador de abril na liga inglesa.

Os outros nomeados são Pep Guardiola, do Manchester City, Daniel Farke, do Leeds, Fabian Hurzeller, do Brighton, Andoni Iraola, do Bournemouth, e Arne Slot, do Liverpool.

Nenhum destes técnicos perdeu durante o mês de abril.

