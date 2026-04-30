Vítor Pereira e Nuno Espírito Santo nomeados para melhor treinador de abril
30 abr, 2026 - 17:15
São sete os candidatos ao prémio na liga inglesa.
Os portugueses Vítor Pereira (Nottingham Forest) e Nuno Espírito Santo (West Ham) estão nomeados para melhor de treinador de abril na liga inglesa.
Os outros nomeados são Pep Guardiola, do Manchester City, Daniel Farke, do Leeds, Fabian Hurzeller, do Brighton, Andoni Iraola, do Bournemouth, e Arne Slot, do Liverpool.
Nenhum destes técnicos perdeu durante o mês de abril.
