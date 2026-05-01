Crystal Palace e Rayo Vallecano em vantagem na Liga Conferência

01 mai, 2026 - 00:30 • Lusa

A segunda mão está marcada para a próxima quinta-feira.

O Crystal Palace e o Rayo Vallecano ganharam vantagem na corrida para a final da Liga Conferência, ao imporem-se ao Shakhtar Donetsk (3-1) e ao Estrasburgo (1-0), respetivamente, na primeira mão das meias-finais.

No caso da equipa inglesa, só uma catástrofe a impedirá de discutir o troféu da terceira prova europeia de clubes, uma vez que vai receber os ucranianos com dois golos de vantagem, depois do triunfo obtido esta quinta-feira em Cracóvia, na Polónia, que começou a ser construído logo no primeiro minuto, com um golo senegalês Ismaila Sarr.

O Shakhtar Donetsk conseguiu empatar no início da segunda parte, aos 48 minutos, por intermédio de Oleg Ocheretko, mas o Crystal Palace recolocou-se em vantagem pouco depois, aos 58, graças ao japonês Daichi Kamada, antes de o norueguês Strand Larsen fixar o resultado final, aos 84.

Ao Rayo Vallecano valeu o golo solitário marcado pelo brasileiro Alemão aos 54 minutos para se impor na receção ao Estrasburgo, mas a equipa espanhola não deverá esperar facilidades no encontro da segunda mão, em França, dentro de uma semana.

A final da Liga Conferência de 2025/26 - cuja primeira edição, em 2021/22, foi conquistada pela Roma, sob o comando do treinador português José Mourinho - realiza-se a 27 de maio, na cidade alemã de Liepzig.

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

