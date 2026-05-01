Guardiola e o calendário. “Se não gostam, vão treinar para França ou Portugal”

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, desvaloriza o calendário apertado e deixa conselho a quem está mal em Inglaterra.

"Pode acontecer noutros países, mas aqui é o que é. Temos de nos adaptar. Se não gostam, vão treinar para França ou Portugal. Gosto de estar aqui e já o disse muitas vezes. Quando estava no Barcelona e via os treinadores aqui queixarem-se do calendário - sempre foi assim. Por isso, nunca esperei nada diferente", disse.

O técnico espanhol acrescentou: "É o que é. O Arsenal está na meia-final da Liga dos Campeões, por isso é o que é. Quando ganhámos o 'treble' [Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões], tivemos um calendário semelhante, mas aprendi há muito tempo a não esperar nada diferente”.

“Temos de nos adaptar e encarar jogo a jogo", referiu.

Esta época o Manchester City pode chegar aos 60 jogos oficiais. Por exemplo, em Portugal, o Sp. Braga pode fazer 62.