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Guardiola e o calendário. “Se não gostam, vão treinar para França ou Portugal”

01 mai, 2026 - 16:42

Técnico dos citizens desvaloriza a pressão do calendário em Inglaterra.

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O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, desvaloriza o calendário apertado e deixa conselho a quem está mal em Inglaterra.

"Pode acontecer noutros países, mas aqui é o que é. Temos de nos adaptar. Se não gostam, vão treinar para França ou Portugal. Gosto de estar aqui e já o disse muitas vezes. Quando estava no Barcelona e via os treinadores aqui queixarem-se do calendário - sempre foi assim. Por isso, nunca esperei nada diferente", disse.

O técnico espanhol acrescentou: "É o que é. O Arsenal está na meia-final da Liga dos Campeões, por isso é o que é. Quando ganhámos o 'treble' [Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões], tivemos um calendário semelhante, mas aprendi há muito tempo a não esperar nada diferente”.

“Temos de nos adaptar e encarar jogo a jogo", referiu.

Esta época o Manchester City pode chegar aos 60 jogos oficiais. Por exemplo, em Portugal, o Sp. Braga pode fazer 62.

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