Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol feminino

Hacken vence primeira Taça Europa

01 mai, 2026 - 18:17 • Lusa

Final 100% sueca. Felicia Schroder foi a estrela dos jogos decisivos.

A+ / A-
Hacken conquista Taça Europa, futebol feminino. Foto: Adam Ihse/EPA
Hacken conquista Taça Europa, futebol feminino. Foto: Adam Ihse/EPA
Felicia Schroeder, Hacken. Foto: Adam Ihse/EPA
Felicia Schroeder, Hacken. Foto: Adam Ihse/EPA

O Hacken conquistou a primeira edição da Taça Europa feminina de futebol, ao vencer o Hammarby por 3-2 na segunda mão, confirmando a superioridade após o 1-0 no primeiro jogo.

Em Gotemburgo, a final 100% sueca que encerrou a edição inaugural da segunda competição europeia de clubes foi decidida pela melhor marcadora do torneio: Felicia Schroder já tinha marcado o único golo da primeira mão e hoje assinou um hat trick.

Golos aos seis, nove e 53 minutos permitiram à 9 sueca, aos 19 anos um dos talentos mais promissores do futebol mundial, entregar o troféu à sua equipa, de nada valendo os golos de Rehnberg (26) e Sorum (47).

Schroder acabou o torneio com oito golos, destacada melhor marcadora da prova, à frente de Michaela Khyrova (Sparta Praga), com cinco, e de duas jogadoras com quatro tentos: a portuguesa Telma Encarnação, do Sporting, e a alemã Nicole Anyomi, do Frankfurt.

O Sporting, de resto, foi a equipa lusa que chegou mais longe na competição, tendo cedido desempate por grandes penalidades nos quartos de final ante o Hammarby, hoje finalista vencido - antes, o Braga caiu na segunda pré-eliminatória, ante o Anderlecht.

Este é o sétimo título feminino do Hacken, depois de dois campeonatos suecos (2020 e 2025), três Taças da Suécia (2011, 2012 e 2019) e uma Supertaça sueca (2013).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)