Hacken vence primeira Taça Europa

O Hacken conquistou a primeira edição da Taça Europa feminina de futebol, ao vencer o Hammarby por 3-2 na segunda mão, confirmando a superioridade após o 1-0 no primeiro jogo.

Em Gotemburgo, a final 100% sueca que encerrou a edição inaugural da segunda competição europeia de clubes foi decidida pela melhor marcadora do torneio: Felicia Schroder já tinha marcado o único golo da primeira mão e hoje assinou um hat trick.

Golos aos seis, nove e 53 minutos permitiram à 9 sueca, aos 19 anos um dos talentos mais promissores do futebol mundial, entregar o troféu à sua equipa, de nada valendo os golos de Rehnberg (26) e Sorum (47).

Schroder acabou o torneio com oito golos, destacada melhor marcadora da prova, à frente de Michaela Khyrova (Sparta Praga), com cinco, e de duas jogadoras com quatro tentos: a portuguesa Telma Encarnação, do Sporting, e a alemã Nicole Anyomi, do Frankfurt.

O Sporting, de resto, foi a equipa lusa que chegou mais longe na competição, tendo cedido desempate por grandes penalidades nos quartos de final ante o Hammarby, hoje finalista vencido - antes, o Braga caiu na segunda pré-eliminatória, ante o Anderlecht.

Este é o sétimo título feminino do Hacken, depois de dois campeonatos suecos (2020 e 2025), três Taças da Suécia (2011, 2012 e 2019) e uma Supertaça sueca (2013).