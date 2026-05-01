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Hulk rescinde com o Atlético Mineiro

01 mai, 2026 - 21:59

Antigo avançado dos dragões sai após seis épocas e estará a caminho do Fluminense.

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O Atlético Mineiro chegou a acordo com Hulk para a rescisão do contrato.

O avançado ex-FC Porto, de 39 anos, vai despedir-se a 10 de maio antes da partida contra o Botafogo em casa.

“Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa”, referiu Hulk.

Ao serviço do Atlético Mineiro, em seis épocas, Hulk conquistou um Brasileirão e uma Taça do Brasil (em 2021), uma Supertaça (2022) e cinco estaduais consecutivos de 2021 a 2025. Fez 140 golos e 56 assistências em 311 jogos.

Hulk também passou por Japão, FC Porto (de 2008 a 2012), Rússia (Zenit) e China (Shanghai SIPG).

O antigo internacional brasileiro estará a caminho do Fluminense.

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