“Oito anos de altos e baixos”. Ricardo Pereira diz adeus ao Leicester

O português Ricardo Pereira vai deixar o Leicester, clube inglês que caiu no terceiro escalão.

Num vídeo partilhado pelo clube, Ricardo Pereira confirma que este sábado fará o último jogo pelas “raposas”.

"Amanhã será o meu último jogo como jogador do Leicester City e não podia deixar que isso acontecesse sem dizer obrigado. Foram oito anos de altos e baixos e, embora doa terminar desta forma, sei que olharei para trás com orgulho pelos momentos incríveis que partilhámos”, refere.

O lateral direito continua: “Tenho a certeza que, em algumas semanas, vou conseguir lembrar-me dos momentos incríveis que tivemos. Os troféus, as celebrações, os golos, tudo. A relação com vocês, os momentos que tivemos. Não só em nível profissional, mas também em nível pessoal”.

“Aos adeptos, aos meus colegas de equipa, ao staff e a todos no clube, obrigado pelo vosso apoio. Tentei sempre dar o meu melhor, tanto nos bons momentos como nos difíceis. Seguirei sempre o Leicester e espero ver-nos de volta ao lugar onde pertencemos em breve", afirmou.

O jogador, de 32 anos, chegou ao Leicester em 2018, proveniente do FC Porto. Venceu a Taça de Inglaterra em 2021 e o Championship em 2024.