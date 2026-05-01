Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

“Oito anos de altos e baixos”. Ricardo Pereira diz adeus ao Leicester

01 mai, 2026 - 19:26

Lateral direito não acompanha a equipa na descida ao terceiro escalão do futebol inglês.

A+ / A-

O português Ricardo Pereira vai deixar o Leicester, clube inglês que caiu no terceiro escalão.

Num vídeo partilhado pelo clube, Ricardo Pereira confirma que este sábado fará o último jogo pelas “raposas”.

"Amanhã será o meu último jogo como jogador do Leicester City e não podia deixar que isso acontecesse sem dizer obrigado. Foram oito anos de altos e baixos e, embora doa terminar desta forma, sei que olharei para trás com orgulho pelos momentos incríveis que partilhámos”, refere.

O lateral direito continua: “Tenho a certeza que, em algumas semanas, vou conseguir lembrar-me dos momentos incríveis que tivemos. Os troféus, as celebrações, os golos, tudo. A relação com vocês, os momentos que tivemos. Não só em nível profissional, mas também em nível pessoal”.

“Aos adeptos, aos meus colegas de equipa, ao staff e a todos no clube, obrigado pelo vosso apoio. Tentei sempre dar o meu melhor, tanto nos bons momentos como nos difíceis. Seguirei sempre o Leicester e espero ver-nos de volta ao lugar onde pertencemos em breve", afirmou.

O jogador, de 32 anos, chegou ao Leicester em 2018, proveniente do FC Porto. Venceu a Taça de Inglaterra em 2021 e o Championship em 2024.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)