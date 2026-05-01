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Inglaterra
Vítor Pereira em vantagem na meia-final da Liga Europa
01 mai, 2026 - 00:13
Duelo entre ingleses repete-se no próximo dia 7 de maio.
O Nottingham Forest venceu o Aston Villa, por 1-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.
O único golo da partida foi apontado por Chris Wood, aos 71 minutos, de grande penalidade.
As defesas superiorizaram-se aos ataques e faltou eficácia.
A equipa de Vítor Pereira vai, assim, em vantagem para a segunda mão, em casa do Aston Villa, no próximo dia 7 de maio.
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