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Vítor Pereira em vantagem na meia-final da Liga Europa

01 mai, 2026 - 00:13

Duelo entre ingleses repete-se no próximo dia 7 de maio.

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O Nottingham Forest venceu o Aston Villa, por 1-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

O único golo da partida foi apontado por Chris Wood, aos 71 minutos, de grande penalidade.

As defesas superiorizaram-se aos ataques e faltou eficácia.

A equipa de Vítor Pereira vai, assim, em vantagem para a segunda mão, em casa do Aston Villa, no próximo dia 7 de maio.

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