Futebol feminino
Lyon na final da Champions afasta campeã em título
02 mai, 2026 - 16:14 • Lusa
Arsenal não vai revalidar o título conquistado na época passada em Alvalade.
A formação francesa do OL Lyonnes assegura a presença na final da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao vencer as inglesas do Arsenal por 3-1, anulando a desvantagem de 2-1 da primeira mão.
Em desvantagem na eliminatória, a equipa orientada por Jonatan Giráldez procurou desde logo visar a baliza contrária, chegando ao golo aos 22 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Renard, tendo passado para a frente da eliminatória ainda antes do intervalo, com o golo de Diani.
Na segunda metade, a equipa orientada por Renée Slegers, campeã em título, ainda chegou a igualar a eliminatória, através de Alessia Russo, aos 76', mas a alemã Jule Brand, aos 86', estabeleceu o 3-1 final, fechando a eliminatória.
Na final, o OL Lyonnes, recordista da competição com oito títulos, vai defrontar quem sair por cima da outra meia‑final, entre as alemãs do Bayern Munique e as espanholas do Barcelona, que se defrontam no domingo em Espanha, depois de terem empatado 1-1 na primeira mão, disputada na Alemanha.
