- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-
Futebol Internacional
Versão leonina de Gyökeres resolve Arsenal-Fulham
02 mai, 2026 - 21:29 • Lusa
Os londrinos chegam, assim, aos 76 pontos, mais seis do que o City, que tem duas jornadas a menos, uma delas a acertar na segunda-feira, em casa do Everton, enquanto o Fulham segue num ‘tranquilo’ 10.º lugar, com 48 pontos.
O Arsenal venceu este sábado em casa o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por 3-0, na 35.ª jornada da Liga inglesa de futebol, ampliando provisoriamente para seis pontos a vantagem sobre o Manchester City.
O jogo ficou marcado por uma exibição de ‘gala’ do avançado sueco ex-Sporting Viktor Gyökeres, que marcou dois e deu a marcar o outro golo da partida.
Acha que sabe tudo sobre o treinador do FC Porto? Ouça o podcast O Código Farioli
O ‘14’ dos ‘gunners’ abriu a contagem aos nove minutos, a passe de Saka, e devolveu ao extremo inglês a cortesia aos 40, antes de fechar, de cabeça, o marcador, aos 45+2.
A vencer por 3-0 ao intervalo, e a três dias de receber o Atlético de Madrid na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o treinador espanhol Mikel Arteta optou ainda por 'poupar' vários dos jogadores mais influentes da equipa.
Os londrinos chegam, assim, aos 76 pontos, mais seis do que o City, que tem duas jornadas a menos, uma delas a acertar na segunda-feira, em casa do Everton, enquanto o Fulham segue num ‘tranquilo’ 10.º lugar, com 48 pontos, podendo ainda aspirar à qualificação europeia.
I Liga
⚽ A hora do campeão? | Siga em direto o relato do FC Porto-Alverca
Os dragões venceram o Alverca este sábado por 1-0,(...)
Antes, o West Ham, treinado por Nuno Espírito Santo, abriu a porta a voltar aos lugares de descida ao sair derrotado da visita ao Brentford, que subiu ao sexto lugar e aproveitou a derrota do Brighton com o Newcastle (3-1).
Depois de três jogos sem perder, os ‘hammers’, com Mateus Fernandes titular, voltaram a ser derrotados, após um autogolo de Mavropanos (15) e tentos de Igor Thiago (de penálti aos 54) e Damsgaard, aos 82.
A equipa da casa é agora sexta, com 51 pontos, e portanto em lugar de acesso às competições europeias, enquanto a formação orientada por Nuno Espírito Santo continua em 17.º, com 36 pontos, apenas mais dois do que o Tottenham, que é o primeiro clube abaixo da ‘linha de água’ e domingo visita o Aston Villa.
A viver uma época difícil, o Newcastle subiu provisoriamente ao 13.º lugar e pôs hoje fim a uma série de derrotas ao bater em casa o Brighton, que caiu para sétimo, com 50 pontos, com golos de Osula (12), Burn (24) e Barnes (90+5), de nada valendo o tento de Hinshelwood (61).
Com a despromoção já confirmada, o lanterna-vermelha Wolverhampton complicou as contas da luta pela Europa ao Sunderland, com um empate a uma bola em que Toti Gomes, capitão, e Matheus Mané foram titulares nos ‘wolves’, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado.
No domingo, o Manchester United recebe o Liverpool, no jogo grande da jornada, pelas 15:30, ficando reservada para segunda-feira a visita do Nottingham Forest, de Vítor Pereira, ao Chelsea, e o confronto entre Everton e Manchester City.
- Bola Branca 18h16
- 01 mai, 2026
-