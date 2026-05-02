Versão leonina de Gyökeres resolve Arsenal-Fulham

Os londrinos chegam, assim, aos 76 pontos, mais seis do que o City, que tem duas jornadas a menos, uma delas a acertar na segunda-feira, em casa do Everton, enquanto o Fulham segue num ‘tranquilo’ 10.º lugar, com 48 pontos, podendo ainda aspirar à qualificação europeia.

A vencer por 3-0 ao intervalo, e a três dias de receber o Atlético de Madrid na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o treinador espanhol Mikel Arteta optou ainda por 'poupar' vários dos jogadores mais influentes da equipa.

O ‘14’ dos ‘gunners’ abriu a contagem aos nove minutos, a passe de Saka, e devolveu ao extremo inglês a cortesia aos 40, antes de fechar, de cabeça, o marcador, aos 45+2.

O jogo ficou marcado por uma exibição de ‘gala’ do avançado sueco ex-Sporting Viktor Gyökeres, que marcou dois e deu a marcar o outro golo da partida.

O Arsenal venceu este sábado em casa o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por 3-0, na 35.ª jornada da Liga inglesa de futebol, ampliando provisoriamente para seis pontos a vantagem sobre o Manchester City.

Antes, o West Ham, treinado por Nuno Espírito Santo, abriu a porta a voltar aos lugares de descida ao sair derrotado da visita ao Brentford, que subiu ao sexto lugar e aproveitou a derrota do Brighton com o Newcastle (3-1).

Depois de três jogos sem perder, os ‘hammers’, com Mateus Fernandes titular, voltaram a ser derrotados, após um autogolo de Mavropanos (15) e tentos de Igor Thiago (de penálti aos 54) e Damsgaard, aos 82.

A equipa da casa é agora sexta, com 51 pontos, e portanto em lugar de acesso às competições europeias, enquanto a formação orientada por Nuno Espírito Santo continua em 17.º, com 36 pontos, apenas mais dois do que o Tottenham, que é o primeiro clube abaixo da ‘linha de água’ e domingo visita o Aston Villa.

A viver uma época difícil, o Newcastle subiu provisoriamente ao 13.º lugar e pôs hoje fim a uma série de derrotas ao bater em casa o Brighton, que caiu para sétimo, com 50 pontos, com golos de Osula (12), Burn (24) e Barnes (90+5), de nada valendo o tento de Hinshelwood (61).

Com a despromoção já confirmada, o lanterna-vermelha Wolverhampton complicou as contas da luta pela Europa ao Sunderland, com um empate a uma bola em que Toti Gomes, capitão, e Matheus Mané foram titulares nos ‘wolves’, enquanto Rodrigo Gomes foi suplente utilizado.

No domingo, o Manchester United recebe o Liverpool, no jogo grande da jornada, pelas 15:30, ficando reservada para segunda-feira a visita do Nottingham Forest, de Vítor Pereira, ao Chelsea, e o confronto entre Everton e Manchester City.