Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arábia Saudita

Al Nassr derrotado após 20 vitórias consecutivas

03 mai, 2026 - 21:20 • Lusa

Equipa de Jesus, CR7 e João Félix mantém-se na liderança do campeonato.

A+ / A-

Um golo do português João Félix foi insuficiente para evitar a derrota do Al Nassr, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, em casa do Al Qadisiya, por 3-1, na 31.ª jornada da Liga saudita.

Com Cristiano Ronaldo igualmente no onze, João Félix empatou a partida aos 39 minutos, depois de Mohammed Abu Al Shamat (24) ter dado vantagem ao Al Qadisiya, que teve o internacional luso Otávio a titular.

Na segunda parte, Musab Al Juwayr (55 minutos) e o mexicano Julián Quiñones (78) confirmaram o triunfo da equipa de Dammam.

Apesar da derrota, o Al Nassr, que vinha de 20 vitórias seguidas em todas as provas, continua a liderar a Liga saudita, com 79 pontos, mas pode ver o Al Hilal, que tem um jogo a menos, colocar-se a dois pontos do topo, com o Al Qadisiya a ser quarto, com 68.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)