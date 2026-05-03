Alex Ferguson sente-se mal antes de jogo em Old Trafford
03 mai, 2026 - 15:53
Ex-treinador foi transportado ao hospital.
O lendário técnico Alex Ferguson, de 84 anos, foi transportado ao hospital depois de se ter sentido mal em Old Trafford.
A notícia está a ser avançada pelo jornal “Daily Mail”.
"O antigo treinador do Manchester United recebeu assistência médica apenas por precaução e os responsáveis do clube estão otimistas de que, em breve, estará a recuperar em casa", refere o jornal britânico.
Ferguson preparava-se para assistir ao Manchester United – Liverpool, da jornada 35 da Premier League.
