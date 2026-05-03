Futebol feminino
Barcelona na final da Champions
03 mai, 2026 - 19:08
A outra finalista é o Lyon.
O Barcelona garantiu a presença na Liga dos Campeões feminina de futebol de 2025/26 ao vencer por 4-2 na receção ao Bayern Munique, em jogo da segunda mão das meias-finais.
Os golos das catalãs foram marcados por Salma Paralluelo (13 minutos), Alexia Putellas (22 e 58) e Ewa Pajor (55).
Já pelo Bayern Munique marcaram Linda Dallmann (17) e Pernille Harder (71).
De recordar que, na primeira mão, as duas equipas tinham empatado 1-1.
A portuguesa Kika Nazareth foi suplente utilizada no Barcelona.
Na final, o Barça vai defrontar o Lyon, a 23 de maio, em Oslo.
