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FC Thun é o novo (e inédito) campeão suíço
03 mai, 2026 - 16:58
Clube com 128 conquista título da I Liga pela primeira vez, apenas um ano depois de ter sido campeão da II Liga.
O FC Thun sagrou-se campeão suíço do principal campeonato pela primeira vez na história.
Apesar de ter perdido, o clube beneficiou da derrota do St. Gallen, segundo classificado, para alcançar feito histórico à 35ª jornada do campeonato.
O Thun tem 74 pontos, mais 11 que o St Gallen, e consegue o seu primeiro título nacional na véspera de chegar aos 128 anos de existência.
Com esta conquista, o Thun faz história. Tinha sido campeão da II Liga no ano passado, precisamente há um ano e um dia. Vai agora jogar a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões na próxima época.
No top de clubes mais titulados, o Grasshoppers tem 27 e o Basileia 21.
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