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FC Thun é o novo (e inédito) campeão suíço

03 mai, 2026 - 16:58

Clube com 128 conquista título da I Liga pela primeira vez, apenas um ano depois de ter sido campeão da II Liga.

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O FC Thun sagrou-se campeão suíço do principal campeonato pela primeira vez na história.

Apesar de ter perdido, o clube beneficiou da derrota do St. Gallen, segundo classificado, para alcançar feito histórico à 35ª jornada do campeonato.

O Thun tem 74 pontos, mais 11 que o St Gallen, e consegue o seu primeiro título nacional na véspera de chegar aos 128 anos de existência.

Com esta conquista, o Thun faz história. Tinha sido campeão da II Liga no ano passado, precisamente há um ano e um dia. Vai agora jogar a segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões na próxima época.

No top de clubes mais titulados, o Grasshoppers tem 27 e o Basileia 21.

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