Inter é campeão italiano
03 mai, 2026 - 22:04
São três campeonatos nos últimos seis anos.
O Inter vence o Parma, por 2-0, e é o novo campeão de Itália. É o 21º título dos “nerazzurri”.
Os golos deste domingo foram apontados por Thuram e Mkhitaryan.
A três jornadas do fim, o clube de Chivu beneficiou ainda do empate do Napoles contra o Como e da derrota do Milan em casa do Sassuolo.
Nos últimos seis anos, o Inter conquistou três campeonatos e este ano soma 82 pontos, contra 70 do Napoles e 67 do Milan.
O Inter pode ainda conseguir a dobradinha, se vencer a final da Taça de Itália, ante a Lázio, a 13 de maio.
