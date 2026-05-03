Manchester United derrota Liverpool e regressa à Champions

O primeiro golo de Kobbie Mainoo em 2025/26 permitiu ao Manchester United assegurar o regresso à Champions da forma mais saborosa, com uma vitória por 3-2 sobre o Liverpool, na 35.ª jornada da Liga inglesa.

Os “red devils” deixaram escapar uma vantagem de 2-0, obtida com golos do brasileiro Matheus Cunha (seis minutos) e do esloveno Benjamin Sesko (14), quando o Liverpool empatou no início da segunda parte, pelo húngaro Dominik Szoboszlai (47) e o neerlandês Cody Gakpo (56), mas foram salvos pela recém-descoberta veia goleadora de Mainoo, que fixou o 3-2 aos 77 minutos.

O Manchester United, que alinhou de início com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, consolidou o terceiro lugar da Premier League, atrás do líder Arsenal e do rival Manchester City, e confirmou o regresso à Liga dos Campeões na próxima época, após dois anos de ausência, uma vez que não poderá terminar abaixo da quinta posição.

A equipa anfitriã entrou a todo vapor e inaugurou o marcador logo aos seis minutos, na sequência de um remate à entrada da área de Matheus Cunha, que beneficiou de demasiado espaço concedido pelos jogadores adversários, tanto para tentativa inicial, como para a recarga vitoriosa.

Oito minutos mais tarde, aos 16, Sesko também dispôs de duas oportunidades na mesma jogada para ampliar a vantagem e conseguiu-o à segunda, com um desvio em que pareceu ter encaminhado a bola com a mão para dentro da baliza do Liverpool, em ambas com a intervenção oportuna de Bruno Fernandes.

Dois erros individuais de jogadores da casa, cometidos pelo costa-marfinense Amad Diallo e o guarda-redes belga Senne Lammens, permitiram ao Liverpool - que procurava ameaçar o terceiro posto do adversário, mas até pode acabar desalojado do quarto pelo Aston Villa - restabelecer o empate em menos de 10 minutos.

Aos 47, Szoboszlai recuperou a bola no seu meio campo e beneficiou da passividade dos red devils para caminhar até à área dos anfitriões e reduzir a desvantagem com um colocado remate rasteiro e, aos 55, o passe errado de Lammens resultou no golo de Gakpo, após assistência do húngaro.

Numa altura em que o triunfo poderia sorrir à qualquer das equipas, a treinada por Michael Carrick (substituto do técnico português Ruben Amorim), foi a mais afortunada, na sequência do remate vitorioso de Mainoo, o primeiro que festejou em toda a temporada, a três jornadas do fim do campeonato inglês.