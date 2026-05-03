Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Espanha

Real Madrid vence e Barcelona ainda não pode festejar

03 mai, 2026 - 23:00 • Lusa

Vinicius apontou os dois golos dos merengues.

A+ / A-

O Real Madrid bateu o Espanhol, por 2-0, na 34ª jornada da Liga espanhola, com Vinicius Júnior a marcar os golos que impediram que o Barcelona festejasse já o título de campeão.

Depois de uma primeira parte sem golos, os merengues adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, com o craque brasileiro a repetir a dose aos 66, dando os três pontos ao Real Madrid.

Com a vitória, a formação da capital espanhola passou a somar 77 pontos e adiou para o el clássico, da próxima semana, na Catalunha, frente ao velho rival Barcelona (primeiro classificado com 88 pontos), a decisão da La Liga.

O Real Madrid vai ter de vencer fora o desafio da próxima ronda para evitar o sucesso dos catalães.

Por seu turno, o Espanhol, que continua sem vencer em 2026, depois de uma boa primeira metade da época, está em 13.º com 39 pontos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 01 mai, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)