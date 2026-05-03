Real Madrid vence e Barcelona ainda não pode festejar
03 mai, 2026 - 23:00 • Lusa
Vinicius apontou os dois golos dos merengues.
O Real Madrid bateu o Espanhol, por 2-0, na 34ª jornada da Liga espanhola, com Vinicius Júnior a marcar os golos que impediram que o Barcelona festejasse já o título de campeão.
Depois de uma primeira parte sem golos, os merengues adiantaram-se no marcador aos 55 minutos, com o craque brasileiro a repetir a dose aos 66, dando os três pontos ao Real Madrid.
Com a vitória, a formação da capital espanhola passou a somar 77 pontos e adiou para o el clássico, da próxima semana, na Catalunha, frente ao velho rival Barcelona (primeiro classificado com 88 pontos), a decisão da La Liga.
O Real Madrid vai ter de vencer fora o desafio da próxima ronda para evitar o sucesso dos catalães.
Por seu turno, o Espanhol, que continua sem vencer em 2026, depois de uma boa primeira metade da época, está em 13.º com 39 pontos.
